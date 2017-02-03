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 Terör örgütüne "kaçak sigara" darbesi

Geçen yıl düzenlenen 395 operasyonda yaklaşık 11 milyon paket kaçak  sigara ele geçirilerek, terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu

 Terör örgütüne "kaçak sigara" darbesi

Geçen yıl düzenlenen 395 operasyonda yaklaşık 11 milyon paket kaçak  sigara ele geçirilerek, terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu

03 Şubat 2017 Cuma 11:56
 Terör örgütüne "kaçak sigara" darbesi
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VAN Emniyet Müdürlüğü  ekiplerince geçen yıl düzenlenen 395 operasyonda yaklaşık 11 milyon paket Kaçak  sigara ele geçirildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın  finans kaynaklarından sigara kaçakçılığı ile mücadelede geçen yıl önemli başarı sağlandı. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)  Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği 395 operasyonda yaklaşık 11 milyon paket  kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 77 milyon lira dolayında  olduğu bildirildi. Türkiye'de geçen yıl kaçak sigaranın en fazla ele geçirildiği il Van  olurken, operasyonlarda gözaltına alınan 649 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve  bunlardan 51'i tutuklandı. Sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 183  araçtan 52'sine el konuldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE 

Rekabetçi ve şeffaf piyasa yapısına yönelik tehdit oluşturan sigara  kaçakçılığı, organize suç ve terör örgütlerine de finansman sağlıyor. Düzenlenen  operasyonlarla terör örgütünün finans kaynağına da önemli darbe vuruldu. Yasa dışı yollardan ülkeye sokulan gümrük kaçağı sigaralar, insan  sağlığını tehdit etmenin yanı sıra yarattığı vergi kaybıyla ekonomiyi de zarara  uğratıyor. Polis ekipleri, büyük bölümü Suriye, Irak ve İran'dan yurda sokulan  kaçak sigaraların önüne geçmek için 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonlar sırasında araçla polis ekiplerinden kaçmaya çalışan  şüpheliler, 2015 yılında 2 polisin şehit olmasına, 3 vatandaşın da hayatını  kaybetmesine neden olmuştu.

Polis ekiplerinin gece gündüz yürüttüğü mücadele esnasında yaşanan  kovalamaca, güvenlik güçlerinin araçlarındaki kameralarca kaydedildi. Aksiyon filmlerini aratmayan görüntülerde yakalanmamak için her yolu  deneyen şüpheliler, peşlerindeki ekiplere ikinci araçla engelleme yaparak,  polislerin hayatını tehlikeye attı. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçla ters yöne giren  şüphelinin görevliler tarafından yakalanma anı da kameraya yansıdı.

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