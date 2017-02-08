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Terör örgütü PKK'ya ait füze ateşleyicisi ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Kartal-5  Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz" operasyonu başarıyla tamamlandı   Operasyonda, ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılan METİS M1 füze  ateşleyicisi ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya ait füze ateşleyicisi ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Kartal-5  Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz" operasyonu başarıyla tamamlandı   Operasyonda, ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılan METİS M1 füze  ateşleyicisi ele geçirildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:04
Terör örgütü PKK'ya ait füze ateşleyicisi ele geçirildi
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MARDİN'İN Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda, ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılan METİS M1 füze  ateşleyicisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildiği  bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6-7 Şubat'ta Nusaybin ilçesi Çalıköy ve  Kuyular mahalleleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü  mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde  sığınak ve barınakları bulmak amacıyla Bornova Komando Tugay Komutanlığı, İl  Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak  "Kartal-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz" operasyonu düzenlendiği  kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda, ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılan  METİS M1 füze ateşleyicisi, 2 atış kulaklığı, 4 anti tank roket mühimmatı, anti  personel mühimmatı, 2 bin 220 biksi fişeği, 22 palaska, 6 telsiz, mesafe ölçer,  teröristlere ait 8 takım kıyafet ve 25 çift ayakkabı, frekans takip cihazı,  frekans alıcı, 3 radyo, 100 metre elektrik kablosu, pil ve pil bloğu, çok  miktarda tıbbi malzeme ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği  belirtildi.

500 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

Ayrıca Çalıköy Mahallesi yolu üzerine terör örgütü mensuplarınca  tuzaklanmış 500 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneğinin güvenlik güçlerince  bulunarak kontrollü şekilde imha edildiği kaydedilen açıklamada, patlama sonucu  yolda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 1,5 metre derinliğinde çukur oluştuğu  vurgulandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen  operasyonların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Son Dakika HaberiMardin NusaybinFüze AteşleyicisiPKK Operasyonu
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