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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Terör örgütü PKK operasyonu: 20 gözaltı

Terör örgütü PKK KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK operasyonu: 20 gözaltı

Terör örgütü PKK KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

10 Şubat 2017 Cuma 14:56
Terör örgütü PKK operasyonu: 20 gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, Elazığ merkez ile Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde 23 adres tespit edildi. Sabah erken saatlerde özel harekat timlerinin desteği ile yapılan operasyonda sosyal medyadan örgüt propagandası yapan ve örgütle bağlantılı olduğu iddia edilenlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.  
 

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Anahtar Kelimeler:
ElazığElazığ İl Emniyet MüdürlüğüPKKPKK KCK
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