Terör operasyonu

BOLU İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, özel hareket polislerinin de katılımıyla "sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını" yaptığı belirlenen kişilere yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerde F.S. ve H.K, serbest bırakılırken, R.D.Ö, D.K, D.K. ve Ş.C. adlı kadınlarla M.K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada, bazı dijital ve yazılı örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.