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Terör operasyonu

Bolu'da, "sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası"  suçlamasıyla gözaltında bulunan 5 kişi adliyeye çıkartıldı

Terör operasyonu

Bolu'da, "sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası"  suçlamasıyla gözaltında bulunan 5 kişi adliyeye çıkartıldı

17 Şubat 2017 Cuma 11:53
Terör operasyonu
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BOLU İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü  ekiplerince, özel hareket polislerinin de katılımıyla "sosyal medya üzerinden PKK  terör örgütünün propagandasını" yaptığı belirlenen kişilere yönelik kent  merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki  işlemleri tamamlandı. Şüphelilerde F.S. ve H.K, serbest bırakılırken, R.D.Ö, D.K, D.K. ve  Ş.C. adlı kadınlarla M.K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada, bazı dijital ve yazılı  örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TerörOperasyonuBolu
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