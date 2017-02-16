Yasin ARAZ

İSTANBUL'DA 25 ülkeden gelen turizm bakanlarının katıldığı Dünya Turizm Forumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. "Turizm dünyanın belli başlı endüstrilerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor" diyen Yıldırım şunları dile getirdi: "90'lı yılların sonundan bu yana gelişmelere baktığımızda çarpıcı farkları biliyoruz. Bu anlamda turizm sektörü dünyada hizmet sektörü arasında birinci sıraya çıkmış vaziyette. Şimdi dünyada bir terör endişesi var. Kişi bilmediğine düşmandır. İnsanlar bir araya gelir konuşursa, güzel anılar geride bırakırsa kavga olmaz. Karışıklık olmaz, anlaşmazlık olmaz. Düşünün siz daha önce gittiğiniz bir ülke hakkında karar alma durumunda kalırsanız önce zihninizde o ülkeyi canlandırırsınız. Oradaki hatıralarınızı canlandırırsınız. O bakımdan turizm barış için, kardeşlik için çok önemli bir sektördür. Önemli bir faaliyettir.

'TURİST SAYISI 3 KATINA ÇIKTI'

Eşsiz tabi ve tarihi kültürel potansiyele sahip olan Türkiye'de turizm sektörü yıllar boyunca büyümeye devam ediyor. Sadece bir kaç rakamı, bir kaç göstergeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu yapıyorum çünkü nereden nereye geldiğimizi ancak bu rakamları kıyaslayarak anlayabiliriz. 2002 yılında toplam Türkiye'ye gelen turist sayısı 13 milyon civarındaydı. Önceki yıl bu sayı 40 milyona ulaştı. 3 katı bir artıştan bahsediyoruz. Turizm gelirleri 12 milyar dolardan 30 milyar doların üzerine çıktı. Niye 2002'yi referans alıyoruz. Çünkü Türkiye'de iş başındayız. 15 yıllık bir süre içerisinde kendi performansımızı kıyaslama imkanına sahibiz. Ne diyor Mevlana, "Gel, kim olursan ol, yine gel, bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir."

'TERÖR HER YERDE'

Terörün olmadığı yer yok. Terörden korkmak, terörle korkutmak ancak terörün işine yarar. Teröristlerin işine yarar. Onun için ben gururla ve güvenle söylüyorum. Paris ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli. Saraybosna ne kadar güvenliyse Ankara da o kadar güvenli, Bakü ne kadar güvenliyse İzmir de o kadar güvenli."

'TERÖR GLOBAL BİR HAL ALDI'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da Binali Yıldırım'ın açıklamalarının yerinde olduğunu belirterek "Böyle büyük, bir çok ülke turizmcisinin katıldığı bir forumda bunların dile getirilmesi çok önemli. Başbakanımız Binali Yıldırım gayet makul bir açıklama yaptı. Terörün sadece Türkiye'nin veya bölgemizin üzerine yıkılması haksızlık. Dünyada ne yazık ki bölgemizde, Avrupa'da hatta zaman zaman Amerika kıtasında terör olayları yaşanıyor ama bu algı sadece ülkemiz üzerinde oluşturuluyor. Gerek ülke olarak, gerekse bizler Alanya olarak bu konuda doğru adımları atmalıyız. İmaj düzeltmeye yönelik ataklar yapmalıyız. Fuarlarda hep terör soruları alıyoruz ama oluşturulan algı gerçek dışı" dedi.

