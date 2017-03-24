Terör elebaşı Bayık'tan küstah tehdit: Şerefsiz Kürtler

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK, halk oylaması öncesinde özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki seçmenlerin üzerinde baskı kurmaya çalışırken bununla ilgili örgütün elebaşlarından Cemil Bayık'ın söylemlerinin bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

Seçmenleri "Hayır" oyu kullanmaları yönünde tehdit eden Bayık, sandık başına gitmeme eğiliminde olan Kürt seçmenlere de hakaret etti.

EVET ÇIKMASI PKK'NIN SONU OLUR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçen sene halkın can ve mal güvenliğinin tesisine yönelik bölücü terör örgütüne karşı yapılan terör operasyonlarını, "Kürt halkına yönelik operasyonlarmış" gibi yansıtmaya çalışan terörist Bayık; örgüt mensuplarına, halk oylamasında "Evet" çıkmasının PKK'nın sonu olacağı mesajını da verdi.

Bayık'ın videoda; "MİT/AK Parti ilişkili bazı şerefsiz Kürtler yeni oyunlar peşindeler." dediği duyuluyor.