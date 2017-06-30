TEOG YEP sonuçlar ? Yerleştirme Esas Puanı sorgulama

TEOG - YER puanlarının açıklanmasının ardından şimdi öğrenciler tercihler nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyorlar. TEOG sınavından aldıkları puanlar bugün saat 10:00'da MEB tarafından açıklandı. Yerleştirme Esas Puanlarına göre tercih yapacak öğrenciler şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını ve detayları merak ediyorlar. İşte TEOG, YER puanlarını sorgulayacağınız adresler ve detaylar

1.2 milyon öğrencinin heyecanla beklediği TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı (YER) açıklandı. 2016-2017 eğitim yılı 8’inci sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına kayıt olmak için kullanacağı YER, MEB’in internet sitesinde yayınlandı. TEOG sonuçlarının ardından kontenjan tabloları da bugün ilan ediliyor. Ayrıca özel okulların ön kayıtları da bugün başladı. TEOG sonuçlarının açıklanması ardından merak edilen bir diğer konu da tercihler oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre tercihlere esas kontenjan tabloları bugün ilan ediliyor. YER’in açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz’da liseler için tercihler alınacak. TEOG yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos’ta ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan “2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”na göre, 8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak.

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TEOG’TA 25 TERCİH HAKKI

2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açıköğretim kurumlarına yerleştirilecek. Açıköğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır. Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri kılavuzun 1. 7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

14 - 18 Ağustos 2017, 21 - 25 Ağustos 2017, 28 Ağustos - 06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçek leştirilecektir. Yerleştirmeye esas n akil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.

Açık orta öğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11 - 14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak, YEP üstünlüğü ne göre il/ilçe sınırl arı içerisinde yerleştirme si yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.