TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

MEB'İN internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, 8'inci sınıf 2'nci dönem merkezi ortak sınavının Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine ait soru ve cevaplarına yazılı olarak, çözümlerine ise derslerin branş öğretmenlerinin anlatımlarıyla görüntülü olarak ulaşılabilecek.

Tüm sınavlara ait soru ve cevaplar "pdf" ortamında yazılı olarak da yarın saat 14.00'te "www.eba.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinde yer alacak.

Bu saatten sonra da sınavlara ait soru çözüm videoları, yapımlarının tamamlanmasının ardından "www.eba.gov.tr" adresinde yayınlanacak.



