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26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu

TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf ikinci dönem merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının yarın saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacağı bildirildi

TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf ikinci dönem merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının yarın saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacağı bildirildi

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:33
TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
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MEB'İN internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, 8'inci sınıf 2'nci dönem merkezi ortak sınavının Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine ait soru ve cevaplarına yazılı olarak, çözümlerine ise derslerin branş öğretmenlerinin anlatımlarıyla görüntülü olarak ulaşılabilecek.

Tüm sınavlara ait soru ve cevaplar "pdf" ortamında yazılı olarak da yarın saat 14.00'te "www.eba.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinde yer alacak.

Bu saatten sonra da sınavlara ait soru çözüm videoları, yapımlarının tamamlanmasının ardından "www.eba.gov.tr" adresinde yayınlanacak.


 

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Anahtar Kelimeler:
MEBTEOGSoru Ve Cevapları
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