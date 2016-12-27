'Teleferik 5 aya tamam'

BASINA özel olarak düzenlenen proje tanıtım gezisine, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetimi de katıldı. İlk olarak Alanya'ya en büyük katmadeğer sağlayacak teleferik projesini yerinde anlatan Başkan Yücel, "Alanya'nın son 30 yıllık özlemi. Bize nasip oldu. 3 yıldır çalışıyorduk. Sözleşmeleri protokolleri yaptık. Bir buçuk aydır çalışmalar sürüyor. Sit alanı ile karışık bir alanda olduğu için titiz bir çalışma var. Burayı hem güzel bir meydan yapacağız hem de güzel bir merkez olacak. Park alanı yeniden düzenlenecek. Teleferik bu hızda giderse 5 ayda bitecek. Hep beraber bineceğiz teleferiğe. Kapasitesi de saatte 1700 kişilik olacak. 17 kabin olacak ve her kabin 8 kişi taşıyacak. Ehmedek'ten iç kaleye ulaşılabilecek. Otobüsle 1 saatte gidilen yol 3-5 dakikaya inecek. 830 metrelik bir hat uzunluğu var. 25 saniyede bir kabin inip çıkacak. Bedesten adında bir tarihi eserimiz var. 15 senedir kadar atıl duruyordu belediyeye tahsisi yapıldı. Orayı da restore edip bedesten çarşısı yapacağız. Kültürel bir yer olacak. Kalede daha kamulaştırdığımız yerler olacak. Tarihi yerlerin hepsini restore edip kamuya kazandıracağız" diye konuştu.
'BUNDAN SONRA STANDARDIMIZ OLACAK'
Teleferik projesinin ardından prestij caddesini gezen Başkan Yücel, "Bundan sonraki yol ve cadde projelerimizi aynı standarda oturtacağız. Hepsi AB standartlarında olacak. 2 buçuk tonluk çöp konteynerlerimiz var. Görüntü ve koku kirliliği yok. 21 bin metrekare döşeme yapıldı 1500 metre araç ve bisiklet yolumuz var. Ağaçlar ve aydınlatmalar yenilendi. Kermes alanı tekrar düzenlendi. Cep otoparkları yaptık. Sundurmayı da tek tip olarak uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya basınına projelerini anlattı
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