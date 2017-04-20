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‘Teknoloji insanları  yalnızlaştırıyor’

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) öğrencilere yönelik “Kişilerarası İletişimin Önündeki Engeller” konulu bir konferans gerçekleştirildi

‘Teknoloji insanları  yalnızlaştırıyor’

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) öğrencilere yönelik “Kişilerarası İletişimin Önündeki Engeller” konulu bir konferans gerçekleştirildi

20 Nisan 2017 Perşembe 23:05
‘Teknoloji insanları  yalnızlaştırıyor’
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ALKÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil Bardakçı Tosun’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, “Kitle kültürü ve teknolojik yalnızlık”  konularında öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunuldu. İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa ise ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Bütün, ALKÜ Rektörlük Özel Kalem Müdürü Hadi Cantemur, ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Arzu Andız Söğüt, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. 
CEP TELEFONU İLETİŞİMİ ENGELLİYOR
Günümüz teknolojisinin insanları giderek yalnızlaştırdığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Tosun, öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulunarak, teknolojinin zararlarına değindi. Tosun, “Tüketim olgusunu, insan yaşamının amacına dönüştüren anlayış, meta fetişizmini körüklüyor. İnsanların istekleri sınırsız ve fakat kaynakları sınırlıdır. O yüzden de tüketim arttıkça kişilerarasındaki marka duygusu da körüklenmekte ve bilinçsiz bir harcama oluşmaktadır. Günümüz insanı az konuşan, az gülen ve az düşünen kimliğiyle mekanik soru ve yanıtların evrenine bağımlı olarak teknolojik yalnızlık sürecini yaşamaya başlamıştır. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ve kolay internette ulaşım insanları giderek yalnızlaştırmaya başladı. Özellikle cep telefonları insanlar arasındaki iletişimi daha da kopuk hale getiriyor. Teknolojiye olan bağımlılıktan dolayı insanlar neredeyse yaşantılarını internete odaklı hale getirdi. Aile içinde bile bu durum artık kolayca fark edilebiliyor. Bir bireyi düşünün ki Facebook’ta arkadaş sayısı 2 bin ama yaşadığı kentte tek başına dolaşıyor” diye konuştu. 
SES TONUNUZLA DİKKAT ÇEKEBİLİRSİNİZ
“İnsan düşünüp hissettiğini karşısındakine en uygun biçimde anlatabilmelidir” diyen Tosun, “Anlatabilme beceriniz, ses tonunuzu yanlış ve doğru ayarlama ya da beden diliniz karşınızdaki kişi ve kişilerle iletişim kurmada önemli bir faktördür. Bir kişi çok bilgili olabilir ancak anlatabilme becerisi yoksa siz, o kişiyi anlamakta zorluk yaşayabilirsiniz. Yine bir arkadaşınıza bir konudan bahsederken sesinizin tonu da karşınızdaki arkadaşınızı etkilemede önemli faktördür. Ses tonunuzu iyi ayarlarsanız karşınızdaki kişinin konuya olan dikkatini artırabilirsiniz. Bir başka önemli bir konuda diksiyondur. Konuşurken diksiyon hatalarını çok fazla yaparsanız, konuştuğunuz kişi bu durumdan olumsuz etkilenebilir, önemli olan çok anlatmak değil az ve öz bilgilerle hedeflenen amaca ulaşmaktır” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜSerpil Bardakçı Tosun
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