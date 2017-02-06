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'Tecavüze uğradım' diyen Esra Ersoy'dan flaş açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde tecavüze uğradığını öne sürerek karakola şikayette bulunan Esra Ersoy, "Benimle zorla birliktelik yaşadı. Korkunç bir geceydi" dedi

'Tecavüze uğradım' diyen Esra Ersoy'dan flaş açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde tecavüze uğradığını öne sürerek karakola şikayette bulunan Esra Ersoy, "Benimle zorla birliktelik yaşadı. Korkunç bir geceydi" dedi

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:04
'Tecavüze uğradım' diyen Esra Ersoy'dan flaş açıklamalar
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ÜNLÜLER dünyasında 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, Yeşim Salkım'ın sevgilisi olduğunu öne sürdüğü iş adamı Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini iddiasıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulunmuştu. Ersoy, konuyla ilgili sessizliğini Haberler.com'a bozdu.

"KORKUNÇ BİR GECEYDİ"

Esra Ersoy, yaşadığı olayın kendisini derinden sarstığını belirterek, "Olay şu an dava sürecinde ve bu konuda adımın tecavüze uğrayan kız olarak daha fazla medyada geçmesini istemediğim için olayın detaylarını anlatmak istemiyorum ama benim için korkunç bir geceydi. Bu olayı unutmak için dünyayı dolaşmaya karar verdim. Haftaya Los Angeles'a, oradan Las Vegas'a gideceğim. Sonrasında Meksika olabilir ama uzun bir süre Türkiye'den uzaklaşmayı düşünüyorum. Bu tramvayı nasıl atlatacağım bilmiyorum ama İnşallah bir an önce yaşadıklarımı hafızamdan silebilirim" şeklinde konuştu.

YEŞİM SALKIM'A AĞIR CEVAP

Olayın patlak vermesinin ardından Murat Karabova'nın sevgilisi olmadığını belirten Yeşil Salkım'a da cevap veren Ersoy, "O karakterden hiç bahsetmesin. Evli ve 2 çocuk sahibi bir adamla eğlence mekanlarına gidip sarmaş dolaş görüntü vermem, ama o bunu yapıyor. Sonra 'Sevgili değiliz' diyor. Çok çelişkili bir durum. Annem yaşında olduğu için medyada ağırbaşlı kadın imajı çizmeyi benden iyi beceriyor olabilir ama bu onun gerçekten düzgün ve ağırbaşlı bir kadın olduğunu göstermez. Yaptıkları ortada. Evli ve 2 çocuk sahibi bir adamı yanımda taşımam. Benimle zorla istemediğim bir birliktelik yaşarsa da şu anda yaptığım gibi hukuğa başvururum. Olayın içinde başka şeyler de var. Hepsinin hesabını Murat Karabova mahkemede verecek. Ben yurtdışındayken avukatım süreci takip edecek" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzEsra ErsoyAÇIKLAMAMurat Karabova
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