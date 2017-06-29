Tavuklarının doğum gününü pasta keserek kutladı

EDİRNE'DE işadamı ve eski Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan, sosyal paylaşım sitesinden ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Keçiyle, yılanla ve bir çok hayvanla yaşadığı diyalogların yanı sıra Saroz Körfezi’ni tanıtımıyla ilgili paylaştığı videolarla dikkat çeken Altunhan, son olarak tavuklarına doğum günü partisi düzenledi.
Edirne’nin Enez İlçesi’ndeki çiftliğinde tavuklarının doğum gününü pasta ile kutlayan Altunhan, bu günü de sosyal medya hesabından paylaştı. Tavuklara eliyle pasta yedirip teşekkür konuşması yapan Altunhan, "Tavuklarımın doğum günü var bugün. Doğum gününüz kutlu olsun. Siz hepiniz aynı günde bugün doğdunuz. Herhalde ilk tavukların doğum günü kutlayan biziz. Siz olmasanız (torunları) Rüzgar’a, Mustafa’ya, Toprak’a kim güzel yumurta yapacak. Siz yiyin ki güzel yumurtalar yapın. Doğum gününüz kutlu olsun. Hadi hep beraber yiyin afiyet olsun doğum günü tavukları" dedi.
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