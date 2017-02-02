Tarlada çalışmak istemeyince babasından hamile kaldığını söylemiş

BOLU'NUN Mengen İlçesi'nde oturan lise öğrencisi E.N., geçen yıl mayıs ayında polise başvurarak babasının 7 yaşından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, daha önce hamile kaldığını, ilaç kullanarak düşük yaptığını ileri sürdü ve şikayetçi oldu. Liseli E.N. devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan baba İ.N., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.İ.N'nin, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarında 23 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanmasına bugünkü duruşmada devam edildi.

"SÖYLEDİKLERİMİN HEPSİ YALANDI"

Mahkeme Başkanı, duruşmaya ilk kez katılan mağdur E.N.N.'ye poliste verdiği ifadeyi okudu. E.N.N., babasından kendisini sürekli çalıştırdığı için şikayetçi olduğunu ileri sürerek, "Babam beni tatil günlerinde hep tarlada çalıştırıyordu. Ben de onunla ilgili büyük bir şey olsun diye böyle bir şey yaptım. Böyle bir şey yaparsam beni tarlada bir daha çalıştırmaz diye düşündüm" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Hakimin, yaşamadığı bir olayı poliste nasıl o kadar ayrıntılı bir şekilde anlattığını sorması üzerine E.N.N., "Çok kötü bir şey yaptım. Pişmanım" dedi. Sanık İ.N. de önceki duruşmadaki ifadesinde, "Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bizim ev ve bahçe işlerimiz çoktu. Okuldan geldikten sonra ev işlerinde çalışıyordu. Arkadaşları gezip tozduğu için kıskanıp bana böyle bir iftira attı" demişti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.