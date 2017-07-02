Tarkan konserlerine bir servet harcıyor!

HER yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden coşkuyla geçen Geleneksel Açıkhava Konserleri kapsamında Tarkan, yeni albümü ve 10'uncu albümü olan '10' albümüyle hayranlarıyla buluştu. 10 Temmuz'a kadar Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda yedi konser verecek olan Tarkan konserleri için adeta servet harcayacak.Yeni albümden 'Yolla' şarkısıyla konsere başlayan Tarkan, birbirinden güzel dans şovlarıyla da hayranlarını kendinden geçirdi.Tarkan, sahnede ilk olarak 'Yolla' isimli şarkısını seslendirdi. Şarkının çalınmaya başlaması üzerine hayranları meraklı gözlerle şarkıcıyı aradı. Sahneye bir anda kurulan platform ile yerin altından çıkan Tarkan, büyük bir heyecan yarattı.Tarkan, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 1-2-4-5-8-9-10 Temmuz tarihlerinde hayranlarıyla buluşacak. Yaklaşık 230 kişinin bir aydır çalıştığı konser serisinin maliyeti ise toplam 3 milyon lira.
DİYETİSYENLE ÇALIŞIYOR
Kalabalık ekibin ücreti, Hatice Gökçe imzalı 15 kostüm, ses-ışık, görsel efektler, özel dekor, 5 yıldızlı otelde bir hafta konaklama, ulaşım ve güvenlik bu rakama dahil.Tarkan konserler öncesinde forma girmek için bir aydır diyetisyen ve özel spor hocasıyla çalışıyor.
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