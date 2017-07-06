Tarihi eser kaçakçılarına gözaltı

İZMİR 'DEN Yahyalı İlçesi'ne gelen İzmir plakalı araçta bulunan R.Y. ve A.Y.'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tanesi 9 sayfa, 1 tanesi 11 deri sayfa üzerine kabartma İbranice yazı ile insan ve hayvan figürleri bulunan Kitap elde edildi. Ele geçirilen kitaplara el konulurken, R.Y. ve A.Y. gözaltına alındı.

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