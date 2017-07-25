Tarihi Ali Köprüsü restore edilecek

GÜNDOĞMUŞ'A yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Güneycik Mahallesi'ndeki Selçuklu döneminden kalma tarihi Ali Köprüsü'nün turizme açılması için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Özeren, tarihi köprünün hem restore edileceğini hem de Güneycik Mahallesi ile köprü arasında kalan 5 kilometrelik patika yolun yenilenerek köprüye ulaşımın sağlanacağını aktardı. Tarihi köprülerin bakım ve onarımlarının Karayollarına ait olduğunu, bu nedenle restore işleminin ihalesini Karayolları tarafından yapılacağını anlatan Başkan Özeren, çalışmalara ise ağustos oyu içinde başlanacağını kaydetti. Başkan Özeren, çalışmalar tamamlandığında Güneycik'in turizm yönünde bir hareketlilik kazanacağını da vurguladı.

