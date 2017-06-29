Talisman Çocuk Şenliği başladı

ALANYA Belediyesi arkasındaki alanda başlayan Uluslararası Talisman Çocuk Şenliği ’ne Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna ve Beyaz Rusya ülkelerinden 500 yarışmacı katıldı. Çocuklar tarafından gerçekleştirilen gösteriler birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmanın ilk gününde çocuklar, şarkı ve dans kategorilerinde gösterdikleri performanslarla jüri üyelerinden ve izleyenlerden büyük alkış aldı. 30 Haziran Cuma günü (yarın) yapılacak gösterilerin ardından dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek.

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