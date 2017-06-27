Talihsiz ölüm! Hararet yapan otomobil sonu oldu

EDİNİLEN bilgilere göre, Dodurga’dan Oğuzlar istikametine seyir halinde olan Furkan Keskin’in (22) içinde bulunduğu otomobil Obruk köyü yakınlarında hararet yaptı. İddialara göre, Keskin hararet yapan otomobilin eksilen suyunu tamamlamak için yol kenarında bulunan sulama kanalına indi. Su almaya çalıştığı sırada ayağı kayan Keskin, kanala düşerek gözden kayboldu.
Olayı gören vatandaşlar sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112, UMKE ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Kanalda yapılan aramalar sonucu talihsiz gencin cesedi AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 3 kilometre ötede bulundu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Keskin’in cansız bedeni Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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