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Talihsiz ölüm! Hararet yapan otomobil sonu oldu

Hararet yapan otomobil ölüme neden olduÇorum’un Dodurga ilçesinde hararet yapan otomobilin azalan suyunu tamamlamak için su almaya çalıştığı kanala düşen genç boğularak hayatını kaybetti

Talihsiz ölüm! Hararet yapan otomobil sonu oldu

Hararet yapan otomobil ölüme neden olduÇorum’un Dodurga ilçesinde hararet yapan otomobilin azalan suyunu tamamlamak için su almaya çalıştığı kanala düşen genç boğularak hayatını kaybetti

27 Haziran 2017 Salı 08:39
Talihsiz ölüm! Hararet yapan otomobil sonu oldu
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EDİNİLEN bilgilere göre, Dodurga’dan Oğuzlar istikametine seyir halinde olan Furkan Keskin’in (22) içinde bulunduğu otomobil Obruk köyü yakınlarında hararet yaptı. İddialara göre, Keskin hararet yapan otomobilin eksilen suyunu tamamlamak için yol kenarında bulunan sulama kanalına indi. Su almaya çalıştığı sırada ayağı kayan Keskin, kanala düşerek gözden kayboldu.
Olayı gören vatandaşlar sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112, UMKE ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Kanalda yapılan aramalar sonucu talihsiz gencin cesedi AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 3 kilometre ötede bulundu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Keskin’in cansız bedeni Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Hararet Yapan OtomobilçorumFurkan Keskin
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