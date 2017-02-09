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Taksim'de cami inşası için çalışmalar başladı

Taksim'de caminin inşa edileceği alanda şantiye kurulumuna başlandı

Taksim'de cami inşası için çalışmalar başladı

Taksim'de caminin inşa edileceği alanda şantiye kurulumuna başlandı

09 Şubat 2017 Perşembe 13:56
Taksim'de cami inşası için çalışmalar başladı
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BİR süredir çevik kuvvet polisinin bekleme noktası olarak kullanılan alana sabah saatlerinde konteynerler getirildi. Alanın etrafı çevrildi, işçilerin şantiye kabinlerini kurmaya başladığı görüldü..İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onay verdiği Taksim Cami şantiye hazırlıklarına bu sabah başlandı.1968'de başlayan Taksim Cami tartışmasında Danıştay, 1983 senesinde cami yapılmasına izin vermemişti. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 19 Ocak (2017) günü yaptığı toplantıda caminin, Taksim'e adını veren ve I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye 'su taksimi' yapmak için inşa edilen Taksim Maksemi'nin arkasına yapılmasına onay verdi. 875 metrekarelik alanda planlanan proje tamamlandığında aynı anda 960 kişi ibadet edebilecek. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Yapıda konferans ve sergi salonları da yer alacak.

İŞTE CAMİNİN YAPIMININ BİTTİKTEN SONRAKİ HALİ 

CAMİNİN YAPILACAĞI ALAN

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Anahtar Kelimeler:
TaksimTaksim Camiçevik Kuvvet
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