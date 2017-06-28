Takla atan otomobil yandı: 1 ölü, 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil , Kahramanmaraş ’tan Gaziantep yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkması sonucu takla attı. Takla atan otomobil bir anda alev aldı. Alev alan otomobil içerisinde bulunan Burhan Gülten (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Yusuf Akgül (26) yaralandı. Yanan araç itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Yaralının hastaneye kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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