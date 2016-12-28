Takavüt Milli Eğitim'e seslendi

Soğukpınar İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünün parçalandığını, bayrak direğinin de yan yattığını söyleyen CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, Milli Eğitim Müdürü Er'e seslenerek, "Paranız yoksa söyleyin, biz yapalım" dedi

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, İlçe Başkanı Ali Takavüt başkanlığında gerçekleştirildi. Alanya'ya bağlı Soğukpınar Mahallesi'ndeki ilkokulun birleştirilmiş sınıfında 27 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Takavüt, "2017'ye gireceğimiz şu günlerde Alanya gibi bir şehrin mahallesinde halen birleştirilmiş sınıflı bir okul olması içimizi acıtıyor. Gönlümüz istiyor ki öğrenciler ayrı sınıflarda, ayrı öğretmenler ile eğitim görsün. Ancak maalesef 'Eğitimde çağ atlıyoruz' denilen bir dönemde birleştirilmiş sınıflarla eğitim öğretim devam ettiriliyor" dedi. Okulun bahçesinde yer alan Atatürk büstünün burnunun kırıldığını, kaideye oturduğu gövde kısmında ise kırıklar olduğunu söyleyen Ali Takavüt, "Üzerindeki boyalar dökülmüş. Günümüzde bu çok iç acıtıcı, içimizi karamsarlığa sürükleyecek bir görüntü" diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Kaide üzerinde Atatürk'ün sözlerinin olduğunu, bunların da yerlerinden söküldüğünü söyleyen Takavüt, "Kaidenin yanındaki bayrak direği ise yan yatmış. Okul yönetimi ile görüştük, okul açıldığı zaman da bu sorun varmış, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildiği halde hiçbir çalışma yapılmamış. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Kendisi duyarlı bir öğretmen olan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'e çağrıda bulunuyorum. En kısa zamanda Atatürk büstünün yenilenmesini, bayrak direğinin düzgün hale getirilmesini ve kaide üzerinde yazılan yazıların yerine yeniden monte edilmesini istiyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Er'den şunu da istiyoruz. Eğer bütçesi yoksa ve kendileri yapamayacaksa biz bu işi de üstleniriz" dedi.