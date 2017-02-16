Suudi Arabistan bu olayı konuşuyor! Ya taşlanacak ya astıracak!

BATMANLI 12 çocuk annesi Fahire Kara (74) 1990 yılında hac ibadetini gerçekleştirmek için kocası Abdullah ile birlikte kutsal topraklara gitti. Kara çifti, 450’si Türk 1426 kişinin can verdiği izdiham sırasında yaralandı. Abdullah Kara eşini o kalabalıkta buldu ancak ağır yaralıydı ve acilen ambulansla hastaneye kaldırılınca son kez o an gördü. Hastaneden çıkıp günlerce Fahire’yi aradı ancak bulamadı. Sonunda öldüğünü düşünerek Batman’a döndü.

MÜGE ANLI ORTAYA ÇIKARDI

Yıllar sonra hacca giden bir kadının anlattıklarından yola çıkarak annelerinin yaşadığını düşünen çocuklar olayı Müge Anlı’ya taşıdı. Aylarca Fahire Kara’nın sırrı çözülmeye çalışıldı. Programa yüzlerce ihbar geldi. Fahire’nin Yemenli çöp toplayan bir adam tarafından yaralı halde kaçırıldığı iddiası Kara ailesinde şok etkisi yarattı. İddiaya göre Suudi yetkililer izdiham sırasında çevredeki herkesten yardım isteyince Yemenli, Fahire’yi kurtarma bahanesiyle kaçırmış ve yıllarca Medine’deki evinde alıkoymuş ve ondan 3 çocuk sahibi olmuştu.

S.ARABİSTAN ÇALKALANDI

Suudi Arabistan’dan Anlı’nın programına bağlanan bir kişi, ülkenin bu haberle çalkalandığını söyledi. Yapılan haberlerin ardından Yemenli adamın damadı ile görüşüldüğünü anlattı, Fahire Kara’nın iki oğlu ve kızının olduğunu söyledi. Oğlunun devlet görevinde bulunduğunu ve oradaki insanların çekindiği biri olduğunu, kızının ise bir Türk ile evlendiğini ve o kişinin Urfalı Davut olduğunu aktardı. Ayrıca Fahire Kara’nın ailesinin onu aradığından haberi olduğu, Yemenli’nin 85 yaşında olduğu ise diğer bilgiler arasında.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Bu film gibi hikayeyi haber yapan Euronews’e göre Fahire Kara’nın şimdiye kadar ortaya çıkmamasının gerisinde yapması gereken çok zor bir tercih yatıyor. Bu da Suudi Arabistan Ceza Yasası’nın 22’nci maddesinden kaynaklanıyor. Yasaya göre Suudi Arabistan sınırları içinde zina yapan kişi taşlanarak öldürülmekle (recm) cezalandırılıyor. Birini kaçırıp tecavüz ederek ondan çocuk sahibi olanlar ise halkın önünde idam ediliyor. Fahire’nin önünde şimdi iki seçenek var:

1- Yemenli adamın kendisini kaçırdığını ve zorla alıkoyup tecavüz ederek 3 çocuk sahibi olduğunu açıklaması durumunda burada doğurduğu çocuklarının babası olan adam tüm halkın gözü önünde asılacak.

2- Evli olmasına rağmen bunca yıl 85 yaşındaki bu adamla karı-koca hayatı yaşadığını itiraf etmesi durumunda ise bu kez kendisi zina suçundan taşlanarak öldürülecek.

‘KİMSE ÖLMEDEN SORUN ÇÖZÜLSÜN’

MİT ve Türk Dışişleri de gelişmeler sonrası Türk kadının bulunup ülkesine getirilmesi için devreye girdi. Konuyu sayfalarına taşıyan İngiliz Daily Mail gazetesine göre Türk diplomatlar ‘Kimse ölmeden sorunu çözmek için’ yoğun çaba sarf ediyor.

‘KRAL AF YETKİSİNİ KULLANAMIYOR’

Suudi Arabistan’ı önceki gün ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kral Selman bin Abdülaziz’e konuyu aktardığı söyleniyor. Suudi yasalarına göre suç ne kadar büyük olursa olsun Kral’ın af yetkisi bulunuyor. Ancak suç hac ziyareti sırasında işlendiği için Kral’ın af yetkisini kullanmadığı da iddialar arasında.

‘EVDEN DIŞARI ÇIKARILMIYOR’

Fahire Kara’nın Arabistan’da evden dışarı çıkarılmadığı iddia ediliyor. Buna göre Kara’nın Medine’deki çocuklarından biri güvenlik güçlerinde görev yapıyor. Türkiye’nin Cidde Başkonsolosluğu’nun Fahire Kara’yı aradığını bilmesi ve annesinin bulunduğu takdirde babasının asılacağını düşünmesi nedeniyle Fahire Kara’yı dışarı çıkarmadığı belirtiliyor. Yerel halkın da kendisini tanıdığı fakat güvenlik güçlerinde çalışan oğlundan çekindikleri için bilgi vermedikleri ileri sürülüyor.

KENDİSİNE EV ALDI

Anlı’nın programına gelen ihbarlara göre El Yahyavi camisi yakınlarına Yemenli aşiretlerin yoğunlukla ikamet ettiği bölgede yaşayan Fahire Kara, çalışarak kazandığı para ile kendisine iki katlı bir ev almış. Fahire Kara’yı kaçıran şahsın otelde çalışan akrabası ise Müge Anlı izleyicisine konu ile ilgili ‘Olayın üzerinden 30 sene geçti. Fahire Kara burada bir düzen kurdu, başlarda çok sıkıntı çekti. Türkiye’ye dönmek için çok uğraştı fakat aradan geçen yıllar üzerine Türkiye’ye dönemeyeceğini anlayınca Arabistan’da kendisine bir hayat kurdu. Türkiye’ye dönse kimin yanında kalacak. Kim ona ne kadar bakacak. İlk başta herkes onu ağırlayacak fakat 6 ay sonra ne olacak?” demişti.