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Survivor’da Eser West diskalifiye oldu

Survivor’da kim diskalifiye oldu sorusunun cevabı haberimizde. Survivor’da adaya bir isim daha veda etti. Acun Ilıcalı, adaya bir kişinin daha veda ettiğini açıkladı. Bu isim Eser West oldu. Eser West kimdir? İşte Survivor ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Survivor’da Eser West diskalifiye oldu

Survivor’da kim diskalifiye oldu sorusunun cevabı haberimizde. Survivor’da adaya bir isim daha veda etti. Acun Ilıcalı, adaya bir kişinin daha veda ettiğini açıkladı. Bu isim Eser West oldu. Eser West kimdir? İşte Survivor ile ilgili bilmeniz gerekenler…

18 Şubat 2017 Cumartesi 08:43
Survivor’da Eser West diskalifiye oldu
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SURVİVOR'DA kim diskalifiye oldu? Survivor 20. Bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor’da adaya kim veda etti merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor’da adaya bir kişinin veda ettiğini açıkladı. Survivor 20. Bölüm fragmanında acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, çok önemli bir durum olduğunu belirterek yarışmacılardan bir kişinin eksik olduğunu söyledi. O yarışmacının Kuzey Kıbrıs’taki büyük finaldeki önemli adaylardan biri olduğunu dile getiren Ilıcalı, yarışmacının artık Survivor’da olmayacağını ifade etti.


SURVİVOR'A VEDA EDEN İSİM ESER WEST

Eser West, psikolojik olarak açılığa dayanamadığı ve bunu çevresine yansıttığı için yarışmadan elenen isim oldu.
Eser'in veda etmesi üzerine adaya yeni bir ismin geleceği bu akşamki Survivor canlı yayınında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

SURVİVOR FATİH VE ERDİ TARTIŞMASI

Survivor 2017’nin ünlüler takımı yarışmacısı Fatih Hürkan, Erdi Ünver ile girdiği tartışma sonucu uyarı aldı. Yarışma sırasında bir anda birbirlerine giren ikiliye Acun Ilıcalı müdahale etti. Eser West’in oyun sırasında çıkardığı sesler üzerine Fatih Hürkan, ‘Maymuna cevap ver’ dedi. Bunun üzerine Erdi ile Fatih tartıştı ve Fatih Erdi’yi itti.

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Acun IlıcalıEser WestSurvivorSurvivor DiskalifiyeSurvivor ünlüler Gönüllüler
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