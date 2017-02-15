Survivor'da şoke eden eleme

SURVİVOR'DE elenen isim belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyunlarının ikisinde de mağlup olan Gönüllüler takımı bu hafta beş yarışmacısını birden eleme potasına sokmuştu. Acun Ilıcalı Survivor'dan bu hafta elenen ismi açıkladı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Gönüllüler Takımından beş aday SMS oylamsına çıktı. Erdi, Sadin, Yiğit, Gökhan ve Elif arasında yapılan SMS oylaması sonucunda en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden isim Yiğit oldu.

YİĞİT'İN SON SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Başta, ekibinize çok teşekkür ederim. İlhan abi ve ekibine de çok teşekkür ederim. Bir hatam olduysa Ünlüler takımından özür diliyorum. Gönüllüler takımına gelecek olursak, ada altında toplanmış, kendini takım olarak göremeyen bazı arkadaşlar var. Gökhan'ın dediği gibi çok güzel dostluklar edindim. Yolda gördüğüm zaman selam vermediğim insanlar da olacak. Gözlerine baktığım zaman sinsilik gördüğüm insanlar da var. Delikanlılık ve adamlılıktan bahseden arkadaşlar başkalarının arkasında kuyruk gibi dolaşan insanlar da gördüm. Ben burda olmaktan çok mutlu oldum. Gittiğim için çok üzülüyorum. Hayırlısı buymuş.



ACUN ILICALI AÇIKLADI: ARTIK DOKUNULMAZLIK OYUNLARINDA...

Oyunlarla ilgili bir yenilik var. Dokunulmazlık oyunları çok kritik oldukları için. Kaybeden takımdan bir kişinin gitme ihtimali çok yüksek olduğu için bundan sonra dokunulmazlık oyunları üçüncü tura kaldığı zaman en iyiler oynayacak ama üç değil beş olan kazanacak. Oyun eğer 1-1'e geldiyse.

HAFTANIN BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Survivor'da en çok oyun alarak haftanın birincisi olan erkek yarışmacı Sedat oldu. İkinci isim ise Eser West oldu.

Kızlarda birinci olan isim Pınar. İkinci olan isim ise Sema oldu. Kazanan yarışmacılar adalarında kahve ve kurabiye yiyebilecekler.

YİĞİT İZİK KİMDİR?

Yiğit İzik,21 Nisan 1986 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğdu. Okul hayatına Karşıyaka'da başladı ve devam etti. Orta ve lise yıllarında basketbol oynadı.

2009 yılında modellik yarışmasında birincilik elde ederek mankenlik ve modellik hayatına başladı. 2010 Best Model yarışması ile kariyerini sürdürdü. Oyunculuk hayatına başladı, şanssızlıklar yüzünden yarıda kaldı.

2 yıldır mutlu bir evliliği var. Yiğit İzik, haftada 4 gün fitness yapıyor. Boğa burcu olan Yiğit, sabırlı ve sınırlı biri. Survivor'a katılma amacını: 'Hayatımın en güçlü, en farklı deneyimini yaşamak istiyorum' sözleriyle anlatmıştı.