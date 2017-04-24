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Survivor adasında kim namaz kılıyor?

Survivor 2017 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında kıyasıya rekabet devam ediyor.  Survivor yarışmasında gönüllüler takımında başarılı performans sergileyen Volkan'ın söyledikleri bir gerçeği  de ortaya çıkardı.

Survivor adasında kim namaz kılıyor?

Survivor 2017 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında kıyasıya rekabet devam ediyor.  Survivor yarışmasında gönüllüler takımında başarılı performans sergileyen Volkan'ın söyledikleri bir gerçeği  de ortaya çıkardı.

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:38
Survivor adasında kim namaz kılıyor?
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ADALARIN birleşmesiyle heyecanın daha da arttığı Survivor yarışmasında gönüllüler takımında başarılı performans sergileyen Volkan'ın söyledikleri bir gerçeği  de ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan programda Ogeday ile birlikte soru cevap yapan Volkan'ın söyledikleri adada ibadet eden yarışmacıları gündeme getirdi.

Ogeday'a 'Ben her gün ne yapıyorum?' diye soran Volkan, namaz kılıyorsun cevabını aldı.

Bu sorular sonrasında akıllara Survivor adasında kimler namaz kılıyor sorusunu getirdi. Survivor'da namaz kalan diğer yarışmacılarsa daha önce Ada'ya veda eden Sadin, Tarık Mengüç ve Sabriye (Medyafaresi)

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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2017Acun IlıcalıNamaz
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