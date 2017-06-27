Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
140.144
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.4553
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Suriyeli kız çocuğu baraj gölünde boğuldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde, baraj gölüne giren Suriyeli kız çocuğu 12 yaşındaki Şehit Cinedi boğularak öldü

Suriyeli kız çocuğu baraj gölünde boğuldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde, baraj gölüne giren Suriyeli kız çocuğu 12 yaşındaki Şehit Cinedi boğularak öldü

27 Haziran 2017 Salı 10:15
Suriyeli kız çocuğu baraj gölünde boğuldu
banner404

OLAY, dün akşam Kartalkaya Barajı'nda meydana geldi. Atatürk Parkı'nda kardeşi 6 yaşındaki  Rona ile birlikte dolaşan Şehit Cinedi, Kartalkaya Barajı kıyısına gitti. Burada suya giren küçük kız bir süre sonra sonra çırpınmaya başladı. Suda kaybolan Şehit Cinedi için ihbarla gelen itfaiye dalgıçları çalışma yaptı. Baraja giren itfaiye dalgıç ekibi, kısa süre sonra kız çocuğunun cesedine ulaştı. Şehit Cinedi'nin cenazesi sudan çıkarılıp otopsi için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşBoğulma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolejde görev yapan öğretmenin diploması sahte çıktı
Kolejde görev yapan öğretmenin diploması sahte çıktı
Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 tatilci kurtarıldı
Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 tatilci kurtarıldı
Baba 'can', kadınlar 'canlı yayın' derdinde
Baba 'can', kadınlar 'canlı yayın' derdinde

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals