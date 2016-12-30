Suriye'de ateşkesi konuştular

Haber: Alper KUTAY

RUSYA Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki durumu görüşen Bakanlar, Suriye hükümet temsilcileri ile muhalif gruplar arasında ateşkes anlaşması ve barış sürecine hazır olunduğuna ilişkin anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayrıca, bu anlaşmalara uyulmasını ve Suriye krizinde siyasi çözüm sürecine geçişi sağlayacak olan Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmeye hazırlık konusu da değerlendirildi" denildi. Açıklamada ayrıca, "Her iki Bakan, Rusya, Türkiye ve İran formatında koordinasyona devam edilmesinin ve BM Suriye temsilcisi ile işbirliğine devam edilmesinin önemli konusunda uzlaştılar" ifadelerine yer verildi.