Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
78139
ALTIN
130.406
DOLAR
3.5192
STERLIN
4.3456
EURO
3.7140
Elektrik kesintileri tarihe mi karışıyor
Elektrik kesintileri tarihe mi karışıyor
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
banner416
Flaş Haber
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kapat

Suriye'de ateşkesi konuştular

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı

Suriye'de ateşkesi konuştular

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı

30 Aralık 2016 Cuma 21:20
Suriye'de ateşkesi konuştular
banner404

Haber: Alper KUTAY

RUSYA Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki durumu görüşen Bakanlar, Suriye hükümet temsilcileri ile muhalif gruplar arasında ateşkes anlaşması ve barış sürecine hazır olunduğuna ilişkin anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayrıca, bu anlaşmalara uyulmasını ve Suriye krizinde siyasi çözüm sürecine geçişi sağlayacak olan Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmeye hazırlık konusu da değerlendirildi" denildi. Açıklamada ayrıca, "Her iki Bakan, Rusya, Türkiye ve İran formatında koordinasyona devam edilmesinin ve BM Suriye temsilcisi ile işbirliğine devam edilmesinin önemli konusunda uzlaştılar" ifadelerine yer verildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğluRusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovAteşkes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırsalda işlem tamam
Kırsalda işlem tamam
100 rütbeli asker tutuklandı
100 rütbeli asker tutuklandı
Alanya için Almanak 2016 (3)
Alanya için Almanak 2016 (3)

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals