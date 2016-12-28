'Suriye'de ateşkese çok yakınız, ama...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de çözüm için iki metin var, her an yürürlüğe girebilir. Birileri 'Türkiye çark etti' diyor, biz ise başından beri 'En iyi çözüm ateşkes ve siyasi çözümdür' diyoruz" dedi.

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki makamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin müzakere süreci ve ikili işbirliği konularını görüşen Bakan Çavuşoğlu, "

'ATEŞKES İHLAL EDİLEMEZ'

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Sağlanan ateşkesi Suriye geneline yaymak istiyoruz. Bu ateşkesi ihlal edenlere karşı, bunu da denetlememiz ve engellememiz lazım. Artık Suriye'de kalıcı bir ateşkes ve müzakerelerle de siyasi dönüşüm olsun istiyoruz. Beşar Esed'li siyasi bir dönüşüm olmayacağını biliyoruz, Esed'i muhalefetin de kabul etmeyeceğini biliyoruz. Terör örgütlerin görüşmelerin dışında tutulacak. Görüşmelerde PYD yer almayacak. Türkiye'nin YPG ve DEAŞ'la mücadelesi devam edecek. Astana'da Ocak ayında düzenlenecek barış görüşmelerinde terör örgütleri olmayacak. Görüşmelerde PYD yer almayacak. Türkiye'nin YPG ve DEAŞ'la mücadelesi devam edecek." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki makamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin müzakere süreci ve ikili işbirliği konularını görüşen Bakan Çavuşoğlu, " Suriye 'de çözüm için iki metin var. Biri siyasi çözümle ilgili, diğeri ateşkes. Her an yürürlüğe girebilir. Birileri, 'Suriye konusunda Türkiye çark etti' diyor, biz başından beri 'En iyi çözüm, ateşkes ve siyasi çözümdür' diyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen bir resepsiyonda Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye ile Rusya'nın Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştığı haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Sağlanan ateşkesi Suriye geneline yaymak istiyoruz. Bu ateşkesi ihlal edenlere karşı, bunu da denetlememiz ve engellememiz lazım. Artık Suriye'de kalıcı bir ateşkes ve müzakerelerle de siyasi dönüşüm olsun istiyoruz. Beşar Esed'li siyasi bir dönüşüm olmayacağını biliyoruz, Esed'i muhalefetin de kabul etmeyeceğini biliyoruz. Terör örgütlerin görüşmelerin dışında tutulacak. Görüşmelerde PYD yer almayacak. Türkiye'nin YPG ve DEAŞ'la mücadelesi devam edecek. Astana'da Ocak ayında düzenlenecek barış görüşmelerinde terör örgütleri olmayacak. Görüşmelerde PYD yer almayacak. Türkiye'nin YPG ve DEAŞ'la mücadelesi devam edecek."