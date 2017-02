'Suni gündemden vazgeçin'

Mazlume GÖKTAŞ

SAADET Partisi Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Bacak, referandumla ilgili hükümet yetkililerinin talihsiz açıklamalarda bulunduğunu belirterek “Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş diyor ki: ‘Eğer referandumda evet derseniz ülkenin terör sorunu biter.’ Biz de diyoruz ki: ‘Numan bey söylenen sözler söylenmeyenleri akla getirir. Yani şu an terörün devam etmesinin sebebi siz misiniz? Başkanlık sistemi gelsin diye terörü siz mi destekliyorsunuz? Yoksa vatandaşa aba altından sopa mı gösteriyorsunuz? Yoksa yaptırdığınız anketler istediğiniz gibi çıkmıyor da size göre terör hassasiyeti taşıyan ve büyük çoğunlukla hayır diyecek olan MHP tabanına şirin mi görünmek istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı yurtdışından döndü. Mecliste kabul edilen Anayasa değişikliği hala cumhurbaşkanının onayına gönderilemedi. Mazeretiniz de hala yazımın tamamlanamadığı. Yoksa bu gecikmenin sebebi Saadet Partisi’nin net duruşunun tabanda getirdiği ses mi? Yoksa anketleriniz ‘Hayır’ diyor da ondan mı korkuyorsunuz? 7 Haziran-1 Kasım sürecinde yaptıklarımızı tekrar yaparsak bu defa halk ne der korkusu mu? Çünkü bu süreçte halkımızın kararına saygılıyız, biz bu şekilde de ülkeyi yönetiriz demediniz. 5 aylık süreçte 1 Kasım sonuçlarını sağlamak için her türlü yola başvurdunuz. Ülkeyi yönetenler sizden rica ediyoruz. Ülkenin başında terör belası varken, ekonomik sıkıntı had safhaya çıkmışken, işsizlik almış başını gitmişken, komşularımızda yangın varken ve bu yangının ülkemize sıçrama riski varken, ülke her alanda keşmekeş içindeyken gelin suni gündemlerden vazgeçin. Ülkenin gerçek gündemleriyle ilgilenin ve ülkenin sorunlarını çözün" diye konuştu.