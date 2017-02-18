Suikastte bir kişi daha gözaltında

DAHA önce gözaltına alınan Endonezyalı kadın ise, bir kamera şakasında rol alması için kendisine para ödendiğini söylüyor. Daha önce üç dört kişiye uygulanan kamera şakasında, kadınlar yüzlere su sıkılmadan önce erkeklerin gözlerini kapatmış. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'a düzenlenen suikastle ilgili bir erkek gözaltına alındı. Malezya polisi, gözaltına alınan kişinin Kuzey Kore doğumlu Ri Jong Chol olduğunu duyurdu. Selangor'da Cuma gecesi yakalanan 1970 doğumlu şüphelinin suikastle bağlantısı olduğu açıklandı. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında uçağa binmek için beklerken zehirlenen Kim Jong-nam suikastini soruşturan polis, daha önce ikisi kadın üç kişiyi gözaltına almıştı. Suikast, Kim'in yüzüne zehirli madde sıkılmasıyla gerçekleşmişti. Gözaltına alınan kadınlardan Endonezya vatandaşı Siti Aisyah, bir kamera şakasında rol alması için kendisine para ödendiğini söylüyor. Endonezya polisi, iki kadının yüzlerine su sıkılmadan önce erkeklerin gözlerini kapatmaya ikna edildiği şakanın, daha önce üç ya da dört kişi üzerinde denendiğini bildirdi. Polis, "Son hedef Kim Jong-nam'ın yüzüne zehirli bir madde sıkıldığı iddia ediliyor. Şüpheli yabancı casusların düzenlediği bir suikast girişimi olduğundan habersizmiş" açıklamasını yaptı. Suikastten sonra üzerinde LOL yazan kıyafet giyen bir kadının havalimanı güvenlik kameraları tarafından çekilmiş görüntüleri medyaya dağıtılmıştı. Vietnam pasaportu taşıyan aynı kadın, saatler sonra gözaltına alınmıştı.