Soylu: Orhan şehittir ailesi milletimize emanettir

İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, PKK tarafından şehit edilen AK Partili Aydın Ahi'nin cenazesinde konuştu. Soylu, "Bu alçak terör örgütü can çekişiyor. Bu işin sonuna geldik. Çoğu gitti azı kaldı. Orhan şehittir. Bu koca çınarın ailesi, çocukları bize milletimize emanettir. Başımız sağ olsun." dedi.