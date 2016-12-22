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Sosyal medyaya ne oldu?

Bu akşam saatlerinde Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya ve internet platformlarına girişler yapılamıyor. Peki Facebook ve Twitter neden açılmıyor?

Sosyal medyaya ne oldu?
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AKŞAM saatlerinde Facebook ve Twitter başta olmak üzere çoğu sosyal medya ortamına erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar sitelere girememekten ve internet bağlantısının yavaşlamasından şikayetçi. Peki bu yavaşlamanın sebebi ne?

Halen girilebilen bazı sosyal medya platformlarında çok fazla dedikodu dolaşıyor. Özellike "Twitter üzerinde, iki Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak şehit edildiği" iddialarının yer aldığı platformlarda kafalar karışmış durumda. Kullanıcıların bir kısmı neye inanacağını şaşırmışken bir çoğu ise dedikodulara kulak tıkamış durumda. Hükümetten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken bu tür dedikoduların hızlı yayıldığı görüldü.
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Etiketler; #internet #sosyal medya #twitter #facebook
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