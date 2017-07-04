Sosyal medyada "Kartal bebek" seferberliği!

KALP yetmezliği nedeniyle Türkiye’de tedavi altına alınan ancak tedavilere olumlu yanıt vermediği için durumu giderek ağırlaşan Kartal bebeğin tek seçeneği kalp nakli.



Ancak Türkiye'de Kartal bebek kadar küçük bebeklere kalp nakil yapılamadığı, ailenin de bu nedenle bebeklerini Almanya'daki bir hastaneye götürdüğü belirtildi.



Bir aydır Almanya’daki hastanede yatan Kartal’ın birçok masrafı ailesi tarafından karşılandı ancak imkanlar bir yere kadar yeterli oldu. Aile, “Sigortamız olmadığı ve Almanya vatandaşı olmadığımız için Kartal'ın kalp nakli sırasına girip ameliyat olması için 1.099.000 euroya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.



SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU



Zamanı giderek daralan Kartal bebek için sosyal medyada #kartalbebekiçinkalpnakli hashtagi oluşturuldu. Binlerce kişi "Kartal bebeğin kalp atışı olun" diyerek, Kartal bebeğe destek oldu.



Yaşaması için kalp nakline ihtiyacı olan Kartal bebek, yardım elinin uzanmasını bekliyor.



ÜNLÜ İSİMLERDEN DE DESTEK GELDİ



Ünlü isimler de Kartal bebek için seferber oldu. Şahan Gökbakar, Kartal bebek için 20 bin TL bağış yaptığını Instagram hesabından duyurdu.



Ünlü popçu İrem Derici, "Bir gün hepiniz anne baba olacaksınız, haydi canlar yayalım, can olalım n'olur!" paylaşımıyla Kartal bebeğe destek verdi.



Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, "Yavrularının gülüşüne hasret kalmasınlar. Acil şifalar, umarım tez zamanda toplanır" diyerek, twitter hesabından Kartal bebeğe destek oldu.



Ünlü şarkıcı Işın Karaca ise "Vereceğiniz her kuruş #kartalbebekiçinkalpnakli nin gideceğine emin olabilirsiniz. Miktarınızı göstermeden siz de paylaşın farkındalığı yaratalım. Anneler Babalar... Yarın bu olay bizim de başımıza gelebilir. Allah rızası için siz, miktarı ne kadar olursa olsun yardım edelim. Kalbim sıkışıyor, dakikalarla mücadele ediyor Kartal bebek..." paylaşımında bulundu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA DESTEK VERDİ

Futbol camiasından da Kartal bebeğe destek geldi. Galatasaray Spor Kulubü’nden

@GalatasaraySK Başarabiliriz! #KartalBebekİçinKalpNakli 21:46 - 3 Jul 2017

şeklinde paylaşım yapılırken, Beşiktaş Spor Kulubünden ise

@Besiktas Acil kalp nakli gereken Kartal bebeğin kalp atışı siz olun. #KartalBebekİçinKalpNakli 20:10 - 3 Jul 2017,

paylaşımı geldi.