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Sosyal medya suriyeli gence işkenceyi konuşuyor

Bir iş yeri sahibinin, yanında çalışan Suriyeli gence yaptığı kötü muamele ve o anların fotoğrafını sosyal medyada paylaşması büyük tepki çekti

Sosyal medya suriyeli gence işkenceyi konuşuyor

Bir iş yeri sahibinin, yanında çalışan Suriyeli gence yaptığı kötü muamele ve o anların fotoğrafını sosyal medyada paylaşması büyük tepki çekti

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:36
Sosyal medya suriyeli gence işkenceyi konuşuyor
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İZMİR'DE Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde yaşandığı iddia edilen bir olay sosyal medyaya damga vurdu.

 Facebook'ta paylaşılan fotoğrafta bir adamın, yere yatırdığı bir gencin karnına diziyle bastırırken, bir eliyle de yakasından tuttuğu diğer eliyle de selfie çektiği görülüyor.

"İŞE GEÇ GELMENİN CEZASINI KESTİM"

 Fotoğrafı "Türk'ün Suriyeliye intikamı" diye paylaşan adam, olayın ne olduğunu soran arkadaşlarına da "sabah işe geç gelmenin cezasını kestimm" diye yanıt veriyor.

 16 Şubat'ta paylaşılan fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından Suriyeli gence yapılan işkenceye tepkiler çığ gibi büyüdü.

BOYNUKALIN TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüdeki iş yeri sahibiyle ilgili savcılar göreve davet edilirken, Gençlik ve spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın Twitter hesabından fotoğrafı paylaşarak "Hukukun senden intikamını da keyifle takip edeceğimizden emin olabilirsin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirSuriyeliIşkenceSporSabahTwitterFacebook
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