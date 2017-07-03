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Şortlu kızı taciz etmeye kalkan saldırgana, esnaftan meydan dayağı

Trabzon'da şortlu kadını sözle taciz eden ve vurmaya kalkışan saldırgana vatandaşlar ve esnaf müdahale etti. Olaya tanık olan vatandaşlar "Herkes haddini bilecek." dedi

Şortlu kızı taciz etmeye kalkan saldırgana, esnaftan meydan dayağı

Trabzon'da şortlu kadını sözle taciz eden ve vurmaya kalkışan saldırgana vatandaşlar ve esnaf müdahale etti. Olaya tanık olan vatandaşlar "Herkes haddini bilecek." dedi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:30
Şortlu kızı taciz etmeye kalkan saldırgana, esnaftan meydan dayağı
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TRABZON Meydan  Atatürk Alanı'nda kimliği belirlenemeyen saldırgan, şort giyen kadına taciz etmeye kalkınca esnaftan dayak yedi.

UTANMADAN MEKAN BASTI

Olay akşam saatlerinde  Trabzon Meydan  Atatürk Alanı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, şort giyen bir kadını taciz etti. Sözlü başlayan tartışmayı fark eden duyarlı esnaf olayı görmezden gelemedi. Bir vatandaş, kadına saldırmak isteyen şahsa yumruk atarak kızın daha fazla zarar görmesini engellemiş oldu. Kimliği belirlenemeyen saldırgan, 21:30 sularında "Bana yumruk atan a.." gibi argo ifadelerle, duyarlı esnafın mekanını bastı. Polisin gelmesiyle kavga daha fazla büyümeden son buldu.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Olaya dair bilgi sahibi olan vatandaşlar ise, "Bunun gibiler yüzünden insanlar giyiminden ödün vermemeli, isteyen istediğini giyer. Buna da kimsenin karışmaya hakkı yok, herkes haddini bilecek" dedi.

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