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Son nefesinde katilinin adını söyledi

Olayın görgü tanığı olarak dinlenen N.G. isimli kadın, "Vurulan kişi beni çağırdı. Yanına gittim, bana 'Annemi evden çağır, beni Tarık M. vurdu' dedi. Ben ne sanığı, ne de ölen kişiyi tanırım" dedi

Son nefesinde katilinin adını söyledi

Olayın görgü tanığı olarak dinlenen N.G. isimli kadın, "Vurulan kişi beni çağırdı. Yanına gittim, bana 'Annemi evden çağır, beni Tarık M. vurdu' dedi. Ben ne sanığı, ne de ölen kişiyi tanırım" dedi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:42
Son nefesinde katilinin adını söyledi
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KAYSERİ'DE 3 ay önce kapısının önünde silahla vurulan ve 21 gün sonra hayatını kaybeden şahsın, ölmeden önce görgü tanığına kendisini kimin vurduğunu söylediği ortaya çıktı. Mahkemede dinlenilen görgü tanığı, "Vurulan kişi beni çağırdı. Yanına gittim, bana 'Annemi evden çağır, beni Tarık M. vurdu" dedi. Ben ne sanığı, ne de ölen kişiyi tanırım" dedi.
24 Nisan'da Karacaoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 Ocak'ta Eskişehir Bağları mahallesinde kamyonet içerisinde öldürülen Murat M.'nin kardeşi 31 yaşındaki Tarık M., ağabeyinin ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan Şule G.'nin kardeşi 31 yaşındaki Adem G.'yi evinin önünde silahla vurdu. Adem G. tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybederken, Tarık M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"VURULAN KİŞİ BENİ ÇAĞIRDI"
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Tarık M., ölen Adem G.'nin şikayetçi annesi H.G. ve sanık avukatı hazır bulundu. Sanık Tarık M., mahkemede savunmasında ölen ağabeyi Murat M.'nin eşi olan yengesinin sürekli karşı taraftan taciz edildiğini o yüzden bu cinayeti işlediğini söyledi. Adem G.'nin şikayetçi annesi H.G. de, "Ben olayı görmedim. Silah sesini duyunca kapıya çıktım. Hiçbir suçu olmayan oğlumu öldürdü. Şikayetçiyim" dedi. Olayın görgü tanığı olarak dinlenen N.G. isimli kadın, "Ben biraz uzaktaydım. Ölen kişi arabadan inip evine giderken, diğer öldüren kişi yanına geldi. Birbirlerine çok yakındılar. Silahla vurdu, kaçtı. Sonra vurulan kişi beni çağırdı. Yanına gittim, bana 'Annemi evden çağır, beni Tarık M. vurdu' dedi. Ben ne sanığı, ne de ölen kişiyi tanırım" diye konuştu. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteledi.

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KayseriCinayetEskişehir
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