Son dakika: Yeni MİT Tır'ları iddianamesi... Listede 55 kişinin ismi var

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame mahkemeye gönderildi. Haber türk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; 55 sanık lı yeni davada tespit edilen 43 yeni sanık var. Mahkemeye gönderilen iddianamede yer alan sanıklar arasında FETÖ 'nün askeri personel imamı olanlar da bulunuyor.

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