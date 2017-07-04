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Son dakika: Yeni MİT Tır'ları iddianamesi... Listede 55 kişinin ismi var

Yeni MİT Tırları iddianamesi hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde 55 şüpheli var. Başsavcılık 55 kişi için 3'er kez müebbet hapis cezası istedi

Son dakika: Yeni MİT Tır'ları iddianamesi... Listede 55 kişinin ismi var

Yeni MİT Tırları iddianamesi hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde 55 şüpheli var. Başsavcılık 55 kişi için 3'er kez müebbet hapis cezası istedi

04 Temmuz 2017 Salı 12:54
Son dakika: Yeni MİT Tır'ları iddianamesi... Listede 55 kişinin ismi var
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MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame mahkemeye gönderildi.Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; 55 sanıklı yeni davada tespit edilen 43 yeni sanık var. Mahkemeye gönderilen iddianamede yer alan sanıklar arasında FETÖ'nün askeri personel imamı olanlar da bulunuyor.

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Son DakikaHaberFetöMit TırlarıSanıkIddianame
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