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Son dakika: Uyarılar yapıldı! Kar yağışı...

Meteoroloji'nin İstanbul'da kar uyarısından sonra hava durumunda sıcaklık git gide azaldı. Bu sabah lodosun etkisiyle hissedilen sıcaklıklar oldukça düştü. İDO ve BADO seferleri iptal edildi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Son dakika: Uyarılar yapıldı! Kar yağışı...

Meteoroloji'nin İstanbul'da kar uyarısından sonra hava durumunda sıcaklık git gide azaldı. Bu sabah lodosun etkisiyle hissedilen sıcaklıklar oldukça düştü. İDO ve BADO seferleri iptal edildi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

11 Şubat 2017 Cumartesi 10:04
Son dakika: Uyarılar yapıldı! Kar yağışı...
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YAPILAN son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Aksaray, Sinop, Afyonkarahisar, Osmaniye, Kahramanmaraş, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Balıkesir, Kastamonu ve Konya'nın kuzey kesimleri, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) eseceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 
  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
  Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
  İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve devamında akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 4
  Bursa: Çok bulutlu 6
  İzmir: Çok bulutlu 12
  Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18
  Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri sağanak yağışlı 19
  Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
  Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
  Erzurum: Çok bulutlu -2
  Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5

İDO SEFER İPTALLERİ
 
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İptal edilen İDO seferleri şöyle:

-06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

-07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

BUDO SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Büyükçekmece'den Mudanya'ya saat 10.30'da, Eminönü/Sirkeci'den Mudanya'ya 10.45'te başlaması gereken seferler de aynı gerekçeyle yapılamayacak.
 

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