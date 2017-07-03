Son dakika haberi... Soygun girişimi, polise ateş açtılar!

İSTANBUL Sancaktepe'de marketlere sigara dağıtımı yapan aracı soymaya çalışan 5 kişi peşlerinde polisi görünce ateş açtı. Polis, soyguncuların ateşine karşılık verdi. Soygunculardan 4'ü yaralı olarak yakalandı, 5'inci kişi de teslim oldu. Olay yerine ambulans sevkedildi.
POLİSİN TAKİPTEYDİ...
Yaralı soyguncular olay yerinden ambulansla hastanelere götürüldü. Soygun girişiminde bulunan kişilerin polisin takibinde olduğu öğrenilidi.
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