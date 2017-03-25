Son dakika: Cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı!

ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumlar koğuşta yangın çıkardı, dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler cezaevi Kampusu'nda bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Başka bir koğuşa nakledilen arkadaşlarının geri gönderilmesini isteyen çocukların yatakları ateşe vermesiyle çıkan yangına görevliler müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 çocuk ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 çocuk hayatını kaybetmişti

Aynı cezaevinde 18 Ocak'ta çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta çıkan yangında 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan ile 17 yaşındaki Ferhat Kaya hayatını kaybetmişti. Kaya'nın organları ise ailesi tarafından bağışlanmıştı.



