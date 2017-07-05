Son dakika... Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün yapılan ihbarda Adalet Yürüyüşü'ne yönelik terörist saldırı yapılacağı bilgisi iletildi. Polis, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu bilinen ve emniyette kaydı olan 6 kişiyi yakın takibe aldı. Dün Kayseri’de siyah bir minibüs kiralayan DEAŞ’lılardan 2'si Kocaeli’de yakalandı. 4 kişi ise Kayseri’de gözaltına alındı.

GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Hazırlıkların ardından Kartepe ilçesinde, panelvan tipi bir araç Özel Hareket polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalandı.Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı. Otomobilde bulunan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ VALİSİ: BÜYÜK BİR PROVOKASYON ÖNLENDİ

Hürriyet.com.tr'ye açıklama yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Evet, polisimiz güzel bir istihbarat sonucu 6 kişilik DEAŞ militan grubunu gözaltına aldı. Minibüsle konvoya saldıracaklardı. Minibüse AK Parti flamaları koymuşlardı. Büyük bir provokasyon önlendi" dedi.Kamyonla saldırı yapılacağı ihbarı üzerine bugün yürüyüş güzergahındaki tüm araç trafiği durdurulmuştu.