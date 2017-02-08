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Şok! Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi

Operasyonda 11 kilo 217 gram kokain ile 28 kilo 870 gram skank ele geçirildi, 3  kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu satıcılarının polis takibi için kullandıkları drone da ele geçirildi.

Şok! Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi

Operasyonda 11 kilo 217 gram kokain ile 28 kilo 870 gram skank ele geçirildi, 3  kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu satıcılarının polis takibi için kullandıkları drone da ele geçirildi.

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:50
Şok! Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi
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İSTANBUL'DA düzenlenen ve 11 kilo 217 gram kokain ile  28 kilo 870 gram skank ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına  alındı. Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüphelilerin  yakalanması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi için Bahçelievler İlçe  Emniyet Müdürlüğü ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iki gün  önce lüks bir eve ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 11 kilo 217 gram kokain, 28 kilo 870 gram  skank, 3 hassas terazi, 11 cep telefonu, 2 sahte plaka, 1 polis şapkası, 11 cep  telefonu 10 SIM kart ve uyuşturucu kaçırmada kullanılan 1 plastik tekne  şamandırası ile polis takibini kontrol amaçlı kullanıldığı belirlenen drone ele  geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Istanbul Uyuşturucu OperasyonuBahçelievlerDroneSkankİstanbul
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