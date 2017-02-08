Şok! Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi

İSTANBUL'DA düzenlenen ve 11 kilo 217 gram kokain ile 28 kilo 870 gram skank ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi için Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iki gün önce lüks bir eve ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 11 kilo 217 gram kokain, 28 kilo 870 gram skank, 3 hassas terazi, 11 cep telefonu, 2 sahte plaka, 1 polis şapkası, 11 cep telefonu 10 SIM kart ve uyuşturucu kaçırmada kullanılan 1 plastik tekne şamandırası ile polis takibini kontrol amaçlı kullanıldığı belirlenen drone ele geçirildi.