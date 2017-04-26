Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
94635
ALTIN
145.488
DOLAR
3.5853
STERLIN
4.5958
EURO
3.9192
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu
Görme engellilere özel gözlük!
Görme engellilere özel gözlük!
TEOG’a bir gün kala stres kontrolü çok önemli!
TEOG’a bir gün kala stres...
Flaş Haber
Alanya'da şok kurşunlama
Kapat

Şok sözler: "Ben evin tek çocuğuyum, bu kızı bulun başımı yakmayın"

Adana’da erkek arkadaşı ile kavga edip ayrılan genç kadın  Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Haberi alan erkek arkadaşı ise genç kadının kendini baraj gölüne attığını duyunca, “Ben evin tek erkek çocuğuyum. Benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti” diye ağlayarak feryat etti

Şok sözler: "Ben evin tek çocuğuyum, bu kızı bulun başımı yakmayın"

Adana’da erkek arkadaşı ile kavga edip ayrılan genç kadın  Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Haberi alan erkek arkadaşı ise genç kadının kendini baraj gölüne attığını duyunca, “Ben evin tek erkek çocuğuyum. Benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti” diye ağlayarak feryat etti

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:19
Şok sözler: "Ben evin tek çocuğuyum, bu kızı bulun başımı yakmayın"
banner404

OLAY 01.30 sıralarında Çukurova İlçesi'ne bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gamze Özcan (27), erkek arkadaşı Samet Gözel ve diğer arkadaşlarıyla akşam yemek yeyip Alkol aldı. Yemekten sonra arkadaşlarının yanından ayrılan Gözel ve Özcan daha sonra kavga edip ayrıldı. Bunun üzerine Gamze Özcan, tekrar alkol alıp 01 T 2759 plakalı taksiye binip Çatalan Köprüsü’ne geldi. Köprüye geldiğinde erkek arkadaşı Samet Gözel’e haber veren Özcan, daha sonra taksi şoförüne aracı durdurmasını söyleyip araçtan inip Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.

Olayın ardından taksi şoförü durumu polis, ambulans ve CAN-KUR ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadının bulunması için olayı sualtı polisine bildirdi. Sualtı polisleri de bölgeye gelerek Gamze Özcan’ı aramak için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerine gelen Gamze Özcan’ın ayrıldığı erkek arkadaşı Samet Gözel, polislere, “Ben evin tek erkek çocuğuyum. Benim başımı yakmayın. Kendisi burada tek ailesi Sivas’ta. Taksi şoförü neden bırakıyor bulun bu kızı benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti bu ya” diye ağlayıp feryat etti.

Seyhan Baraj Gölü’nde arama yapan sualtı polisleri ise gece suda bir şey bulamadıkları için aramaya Sabah devam edeceklerini bildirerek olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaÇukurovaSabahAlkolHaberSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O hain komutanın görüntüleri ortaya çıktı
O hain komutanın görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı
Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı
Alanya'da kırsalda çocuklar mutlu
Alanya'da kırsalda çocuklar mutlu

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals