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Sofuoğlu Prestij'de şov yapacak

4 milyon TL’lik yatırımla Alanya’nın ilk Prestij Caddesi olarak yeniden düzenlenen Alaiye Caddesi’nde oluşturulan 2 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu, 11 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek törenle açılıyor

Sofuoğlu Prestij'de şov yapacak

4 milyon TL’lik yatırımla Alanya’nın ilk Prestij Caddesi olarak yeniden düzenlenen Alaiye Caddesi’nde oluşturulan 2 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu, 11 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek törenle açılıyor

07 Şubat 2017 Salı 18:15
Sofuoğlu Prestij'de şov yapacak
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Haber: Alper KUTAY 

2015 YILI Avrupa Superstock 600 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun adı verilen Alaiye Caddesi’ndeki bisiklet yolu hizmete açılıyor. Hacet Mahallesi’ndeki Alaiye Caddesi’nde "Prestij Caddesi" adıyla oluşturulan 2 bin metre uzunluğundaki bisiklet yolu, 11 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek törenle Alanya halkının hizmetine açılacak. Tüm Alanya halkını bisikletleriyle birlikte açılışa davet eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Tıpkı Engelsiz Kent Alanya Projesi gibi Alanya’yı bisiklet şehri yapmak istiyoruz. İnsanlara bisikleti sevdirmek ve bisiklet kültürünü aşılamak istiyoruz. Alanya’da 150 binin üzerinde motorlu araç var. Bunun 35-40 bini motosiklet. Ama bisiklet sadece çocukların kullandığı bir eğlence aracı haline gelmiş. Biz bisikletlerin artık hem spor hem de taşıma amaçlı kullanılması için projeler geliştiriyoruz. İlk olarak bu yoldan başladık. Açılış törenine dünya çapında tanınan ve en başarılı Türk motosikletçilerinden biri olarak gösterilen Kenan Sofuoğlu ile caddeye adı verilen Toprak Razgatlıoğlu ve bisikletçiler de katılacak" dedi.

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Son Güncelleme: 08.02.2017 01:19
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlaiye CaddesiKenan SofuoğluToprak Razgatlıoğlu
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