Şoföre saldırdı, kaçarken ayakkabısının tekini geride bıraktı

KONYA'DA belediye otobüs şoförü İbrahim Şerbetçi, direksiyon başında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Şerbetçi'nin çekiçle karşılık vermesinden korkan şüphelilerden biri otomatik kapıya sıkışan ayağını kurtarabilmek için ayakkabısının tekini bırakarak kaçtı.

UYARDI, BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI



Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Aksinne Mahallesi Söylemez Sokak'ta meydana geldi. Alaaddin-Aydoğdu Mahallesi seferini yapan 42 DGZ 40 plakalı İbrahim Şerbetçi yönetimindeki belediye otobüsü 2 kişi tarafından durduruldu. Otobüse binen şüpheliler kartlarının olmadığını ve ayaklarında sakatlık bulunduğu için yürüyemediklerini söyledi. Şüpheliler bir süre sonra otobüs içerisinde huzursuzluk çıkardıkları gerekçesiyle Şerbetçi tarafından ikaz edildi. Bunun üzerine şüpheliler Şerbetçi'ye bıçakla saldırmaya başladı.

Şerbetçi'nin çekiçle karşılık vermesine karşın şüphelilerden biri yanında taşıdığı bıçakla Şerbetçi'yi kolundan yaraladı. Yolcuların polisi aradığını gören şüpheliler kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden biri kapıdan çıkarken ayakkabısını kapıda bırakarak kaçtı.

"ÇEKİÇ OLMASA BELKİDE BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ"

Çekiçle karşılık vermediği takdirde saldırganların kendisini öldürebileceklerini belirten İbrahim Şerbetçi, şunları söyledi:

"Otobüsün önüne atladılar. Bende bu soğukta yürümesinler diye aldım. Sonra küfürler ederek bağırmaya başladılar. Biri bıçak çıkartıp bana saldırdı. Bende çekiçle karşılık verdim. Çekiç olmasa belkide beni öldüreceklerdi."

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şoför İbrahim Şerbetçi olay yerinden yapılan ilk müdale ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.