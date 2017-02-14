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'Sizler bizim geleceğimizsiniz'

Alanya'da Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) girecek 12’nci sınıf öğrencilerine moral, motivasyon ve taktik sağlamak amacıyla söyleşi düzenlendi. Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er,  okul müdürleri, öğretmenler ile YGS ve LYS sınavlarına girecek 12'nci sınıf öğrencileri katıldı

'Sizler bizim geleceğimizsiniz'

Alanya'da Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) girecek 12’nci sınıf öğrencilerine moral, motivasyon ve taktik sağlamak amacıyla söyleşi düzenlendi. Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er,  okul müdürleri, öğretmenler ile YGS ve LYS sınavlarına girecek 12'nci sınıf öğrencileri katıldı

14 Şubat 2017 Salı 12:47
'Sizler bizim geleceğimizsiniz'
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SÖYLEŞİDE  Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, öğrencilerin sınav sistemi, YGS ve LYS’ ye yönelik sorularını cevaplandırdı. Kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Müdür Er, sınavlarda öğrencilere başarılar diledi.  
'BAŞARINIZLA İFTİHAR EDECEĞİZ'
Öğrencilerden beklentilerinin çok yüksek olduğunu, onlara çok güvendiğini kaydeden Müdür Er,” Sizler bizim geleceğimizsiniz, bu ülkenin zeki, çalışkan ve de başarılı insanlara ihtiyacımız var. Hepiniz inanıyorum ki çok iyi yerlere gelecek ve aydınlık bir geleceğin inşasında önemli görevler alacaksınız. Bizler de sizlerin başarılarıyla iftihar edeceğiz” dedi.  
'TEK İSTEĞİMİZ HAYIRLI İNSAN OLMANIZ'
Alanya’dan başarılı bilim insanlarının çıkması bizim için çok önemli olduğunu söyleyen Er,” Her türlü sorununuzda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlerden tek isteğimiz gittiğiniz yerlerde Alanya’mızın, okulumuzun adına yaraşır insanlar ve vatana, millete hayırlı bireyler olmanızdır” diye konuştu. 
'BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEK'
Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nin başarılarıyla gururlandığını sözlerine ekleyen Er,” Başarı bir ekip işidir. Birlik ve beraberlik içinde özveriyle çalışılırsa başarı kendiliğinden gelecektir. Görüyorum ki Hüseyin Girenes Fen Lisesi çıtayı her yıl daha da yukarılara çekiyor. Bunun tesadüfi olmadığını, ciddi ve özenli bir çalışmanın ürünü olduğunu biliyorum. Okul olarak Alanya’mızı başarıyla temsil etmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Girenes Fen Lisesi’nin sadece Antalya’da değil Türkiye’de adı anılan başarılı bir okul olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Herkes tarafından tercih edilen okulun başarı çıtasını sürekli yukarıya çeken okul idaresine, öğretmenlerine ve tüm çalışanlarına ve her zaman okulun yanında olan okul hayırseveri Hüseyin Girenes’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaYükseköğretime Geçiş SınavıYGSLysHüseyin Girenes Fen Lisesi
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