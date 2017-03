Sipahioğlu'nun 'Sentez' rekoru

YAKLAŞIK 25 yıl önce kurulan Alanya Televizyonu ATV’de tam 23 yıldır program yapan Servet Sipahioğlu, yaz ayları ve özel durumlar hariç aralıksız olarak ürettiği, yapımcılığını üstlendiği ve önceki akşam akşam 750. kez izleyicisi ile buluşturduğu Sentez programıyla ilgili olarak son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Sipahioğlu şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de televizyon yayıncılığının ilk yıllarından itibaren yerel televizyonların öncüsü olan Alanya Televizyonu ATV'de Sentez programı farklı alanlardaki tartışmaları gündeme getirmiş, Alanya ve bölgemizin sosyo-ekonomik, kültür, sanat, edebiyat konularında belirleyicisi olmuş, gerçek anlamda izleyicisiyle buluşmuş, eğitici ve öğretici niteliğiyle, siyasal anlamda da tarafsızlığını korumuş, kamu hizmetini ön planda tutan yaklaşımıyla Türkiye televizyon tarihi tablosuna bakıldığında yerel anlamda en başarılı kurum ve program olmuştur.

'ATV YAŞATILMAYA DEVAM EDECEK'

Sentez, şahsımın nezdinde ulaşılamaz bir rekora imza atarak, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte hiçbir sunucunun veya yapımcının ulaşamayacağı bir başarıya imza atmıştır. 300 bin nüfuslu Alanya’da gerek konuk bulmanın, gerekse konu üretmenin oldukça zor olduğunu biliyoruz. Biz tüm imkansızlıklara rağmen herhangi bir kişi, kurum veya devletten en küçük bir destek almadan ATV’yi yaşattık ve yaşatmaya da devam edeceğiz."

'MÜTEVAZILIĞIMIZI KORUDUK'

"Yapımcı olarak, her programa günler öncesinden hazırlanarak çıkıyorum ve her konuyu irdeliyorum" diyen Sipahioğlu, 750 program içerisinde her ayrı konuğa ayrı önem verdiğini, bir programda olması gereken gerginlik, aksiyon, güldürü, merak, gerçekçilik ve yeniliklere özellikle yer verdiğini ifade etti. Programın hiçbir zaman gövde gösterisine dönmediğini, birilerini ise hiçbir zaman taklit etmediğini belirten Sipahioğlu “Her zaman mütevazılığımızı koruduk” dedi.

'PROGRAM SİZLERLE VAR OLDU'

Öte yandan Sentez programının hep birlik ve beraberlik vurgusunu ön planda tuttuğunu ve bu ilkeyi koruduğunu dile getiren Servet Sipahioğlu, son olarak teknik ve sosyal ekonomik sorunlar nedeniyle henüz tam anlamıyla arzu edilen düzeyde yayıncılık yapamadıklarını, bu anlamda da ihtiyaç duyulan sorunların giderilmesi durumunda devletin, yerel yöneticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının destek vermeleri halinde, istenilen seviyeye gelebileceklerini belirtti. Sipahioğlu, programa destek veren tüm sponsorlara da ayrıca teşekkür etti.