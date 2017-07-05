Sinir krizi geçiren genç otomobilini taşladı

EDİNİLEN bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde bir genç bilinmeyen nedenlerden dolayı bir anlık sinir krizi geçirerek kullandığı otomobilden inip etrafta bulduğu taşlarla otomobilini taşladı.Otomobilinin camlarını ve bir çok yerini taşlayan genç, otomobili adeta hurdaya çevirirken ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren gençle bir süre konuşarak sakinleştirdi. Polisler tarafından sakinleştirilen genç zarar verdiği otomobiline yeniden binerek olay yerinden uzaklaştı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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