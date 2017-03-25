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Silahlı soyguncular polise yakalandı

İstanbul Bağcılar'da bir marketi soymaya çalışan silahlı soyguncular, suçüstü yakalandı. Polisleri görünce panikleyen zanlıların o anları kameralara yansıdı

Silahlı soyguncular polise yakalandı

İstanbul Bağcılar'da bir marketi soymaya çalışan silahlı soyguncular, suçüstü yakalandı. Polisleri görünce panikleyen zanlıların o anları kameralara yansıdı

25 Mart 2017 Cumartesi 10:29
Silahlı soyguncular polise yakalandı
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EDİNİLEN bilgilere göre olay 22 Mart günü Bağcılar'da bir markette yaşandı. 21.00 sıralarında markete gelen Ö.B.(16) ve E.K.(15) isimli şahıslar, silah tehdidiyle görevliyi etkisiz hale getirdi. Marketi soymaya çalışan şahıslar, ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen polisi görünce ne yapacağını şaşırdı. Panikleyen soyguncular polis tarafından gözaltına alınırken, aynı zanlıların 26 Kasım tarihinde de yine Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bir başka marketi soydukları ortaya çıktı.
Şahısları sorgulayan polis, farklı bir detayı daha ortaya çıkardı. İki şahıs, Nevruz günü kullanmak üzere molotof kokteyli yaptıklarını ve güvenik önlemleri nedeniyle kullanamayınca Bağcılar'da bir arsaya gömdüklerini itiraf etti. Belirtilen yeri inceleyen polis, molotof kokteylleri, benzin bidonu ve havai fişek rampası ele geçirdi.
Zanlıların gerçekleştirdikleri silahlı soygun ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde markete giren soyguncular, kasiyeri tehdit ederek paraları almaya çalışıyor. Soygun sürerken olay yerine gelen polisi gören zanlılar, birden panikliyor. Ne yapacağını şaşıran zanlılar markette bir ileri bir geri hareket ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
BağcılarİstanbulSilahlı Soyguncu
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