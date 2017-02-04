banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete
Flaş Haber
Kazayla kardeşini vurdu
Kapat

Silahlı kavga: 1 yaralı

Bir otelin önünde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Silahlı kavga: 1 yaralı

Bir otelin önünde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

04 Şubat 2017 Cumartesi 09:57
Silahlı kavga: 1 yaralı
banner404

OLAY Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Otel’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Eren E. ile Muharrem A. sigara içmek için otelin önüne çıktıklarında tartışmaya başladılar. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle Eren E., yanında bulunan tabancısını çıkararak Muharrem A.’nın ayağına ateş etti. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Eren E. olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
SilahKavgaYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ’dan 3 asker, 1 öğretmen tutuklandı
FETÖ’dan 3 asker, 1 öğretmen tutuklandı
Polise silahlı saldırı
Polise silahlı saldırı
'Alanya endişeli'
'Alanya endişeli'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals